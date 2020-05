Leonberg Unbekannte töten nachts brutal vier Lämmer

„Es liegt nahe, dass die Lämmer geschächtet wurden“, sagt die Polizeisprecherin Yvonne Schächtele unserer Zeitung. Beim Schächten wird einem unbetäubten Tier der Hals mit einem Messer von der Kehle aus durchschnitten. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens zwei Menschen die vier Lämmer getötet haben, möglicherweise in einem rituellen Akt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Die Beamten ermitteln wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 31 / 13 25 00 beim Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

Erst an Ostern war in Kornwestheim ein Schaf von Unbekannten geschächtet worden. Im vergangenen Oktober wurde ein Tier des Höfinger Nebenerwerbslandwirt Rolf Breimaier auf diese grausame Weise getötet, ein anderes vermutlich gestohlen.

In Heimsheim wird auf Kühe geschossen

Auch in Heimsheim ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Tierquälerei. Dort waren einem Bauern zwischen Donnerstag und Samstag immer wieder Verletzungen an seinen am Malmsheimer Pfad weidenden Kühen aufgefallen. Die Polizisten stellten an den Tieren Verletzungen fest, die womöglich durch eine Druckluftwaffe oder ähnliches verursacht wurden. Die Täter sind unbekannt.

Hinweise erbittet die Polizei Mühlacker unter Telefon 0 70 41 / 9 69 30.