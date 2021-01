Leonberg Therapien für die am Virus erkrankte Stadt

„Unser Haushalt hat sich einen Virus eingefangen“

Ottmar Pfitzenmaier vergleicht die Leonberger Finanzsituationmit der aktuellen Lage: „Unser Haushalt hat sich einen Virus eingefangen“, sagt der Vorsitzende der SPD-Fraktion. Zwar sei es bei „milden Symptomen geblieben – aber ich fürchte, dass der (finanzielle) Impfstoff sich dem Ende zuneigt“. Therapieansätze sieht Pfitzenmaier in einem verstärkten Kostenbewusstsein: „Bei neuen Baumaßnahmen müssen wir stärker auf den Preis achten.“ Auch die Organisationsstruktur im Rathaus hält er für reformbedürftig: „Die hat sich in 25 Jahren nur marginal geändert.“

Ähnliche Gedanken äußert Dieter Maurmaier: „Fast hätte ich meine Rede des vergangenen Jahres nehmen können“, sagt der Chef der FDP-Fraktion und nennt den unverändert knappen Wohnraum, die hohe Verkehrsbelastung und die „schleppende Digitalisierung“ – sowohl in der Verwaltung als auch in den Schulen. An einem Leitbild für eine nachhaltige Stadtentwicklung, das die Bereiche Wirtschaftsförderung, Gesundheit, Bildung, Kultur, Sport und Klimaschutz umfasst, müssten auch die Bürger mitarbeiten.

„Lähmung“ nicht nur wegen Corona

Frank Albrecht von der Wählergruppe „Salz“ führt „die „Lähmung“ in der Stadt nicht nur auf Corona zurück: „Bei vielem wundert man sich, dass seit Jahren nichts fertig wird.“ Albrecht führt die Kita Nord und die geplanten Wohnquartiere an der Berliner Straße und im Schützenrain an. Auch die Pläne für den Kindercampus Ezach seien auf den „St. Nimmerleinstag“ verschoben. Die Stadtspitze fordert er auf, „längst Beschlossenes abzuarbeiten“.

Ein Umdenken in der Verkehrspolitik erwartet Gitte Hutter (Linke): „Wir brauchen nicht mehr Straßen und Autobahnen, aber mehr Schienenverbindungen.“