Leonberg Telefonische Stütze in Zeiten der Krise

Leonberg - Zwischen dem 24. Dezember und 6. Januar verlässlich telefonisch erreichbar zu sein: Mit dieser Bitte ist Bischof Gebhard Fürst an die katholischen Seelsorgeeinheiten der Diözeses Rottenburg/Stuttgart herangetreten – als ein wichtiger seelsorglicher Dienst, den die Kirche in dieser Krisenzeit an der Gesellschaft leisten könne und müsse. In der Seelsorgeeinheit Leonberg wird das zwischen 18 und 20 Uhr angeboten. Zu erreichen sind die Seelsorger in dieser Zeit unter der neu eingerichteten Telefonnummer 01 77 / 7 80 47 32.