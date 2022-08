Vorsicht an der Einmündung der Neuen Ramtelstraße in die Südrandstraße: An der viel befahrenen Schnittstelle zwischen den Autobahnabfahrten Leonberg West und Leonberg Ost ist die Ampel wegen eines technischen Defektes lahmgelegt. Die Stadt angekündigt, den Schaden noch in dieser Woche zu beheben.