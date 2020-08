Deshalb hatte das Innenministerium die Polizeipräsidien in Baden-Württemberg damit beauftragt habe, die Einhaltung der Maskenpflicht im Nahverkehr gezielt zu überwachen. Die Ortspolizeibehörden bei Städten und Gemeinden, in der Regel bei den Ordnungsämtern angesiedelt, sollen die Polizeireviere dabei unterstützen. Mit den Kontrollen ist also nicht nur in Leonberg und nicht nur in Bussen, sondern auch Bahnen zu rechnen.