Leonberg Sonnenkraftwerk auf der Kita

Dieses Vorhaben ist eine weitere Stufe, um die übermäßige Erwärmung der Kita in den Griff zu bekommen, denn die Anlage beschattet auch eine erhebliche Fläche des Flachdaches. In der Vergangenheit hatten an warmen Tage in den Kita-Räumen teilweise äußerst hohe Temperaturen geherrscht.