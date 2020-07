Leonberg/Sindelfingen Meilensteine in der Kliniklandschaft

Im August könnten die Bagger anrollen

Die Flugfeldklinik wurde seitdem vom Beratungsunternehmen Drees + Sommer noch einmal auf Kostenoptimierungen abgeklopft. Heraus kam ein Einsparpotenzial von 8,73 Millionen Euro, unter anderem durch den Einsatz von Fertigbädern und Flächenoptimierungen. Damit liegen die Kostenschätzungen für das reine Klinikum aktuell bei 496,75 Millionen Euro. Das benachbarte Verwaltungs-Hochhaus für 55 Millionen ist darin nicht enthalten, da es ein eigenständiges Projekt ist.

Im Sommer sollen die Ausmaße der Klinik erstmals real sichtbar werden. Fasst der Kreistag am 27. Juli den separaten Beschluss für die Baugrube, rücken im August die Bagger an, um das gigantische Loch auszuheben.

Und so sieht es in Leonberg aus

In Leonberg liegen die Investitionssummen in nicht ganz so astronomischen Höhen, sind aber auch beachtlich. 72,5 Millionen Euro sollen in die 52 Jahre alte Klinik investiert werden, die bei ihrer Eröffnung eine der fortschrittlichsten in ganz Baden-Württemberg war. Nicht nur die moderne medizinische Ausstattung, sondern der auch futuristisch anmutende Bau in Ypsilon-Form machte Schlagzeilen.

Mittlerweile ist das Krankenhaus mit Blick auf Felder und Grün in die Jahre gekommen. Nachdem die Existenz der Klinik gesichert und eine allzuheftige medizinische Abstufung zugunsten der Flugfeldklinik zumindest teilweise abgewendet scheint, soll das Leonberger Krankenhaus als nördlichster Außenposten des Klinikverbundes mit einem Einzugsgebiet bis in Richtung Pforzheim und Ludwigsburg fit für die Zukunft gemacht werden.

Situation hat sich entspannt

Zwar ist der offizielle Auftakt der Sanierung erst am kommenden Freitag, doch gearbeitet wird im Krankenhaus schon lange. Eine neue Intensivstation ist bereits seit mehr als drei Jahren in Betrieb. Coronabedingt hat sich gerade in den vergangenen drei Monaten in der Klinik viel verändert. Die Cafeteria wurde in eine Fieberambulanz umgewandelt. Um möglichst viele isolierte Betten zu haben, mussten einzelne Abteilungen umziehen.

Mittlerweile hat sich die Situation entspannt. Die Fieberambulanz ist nun in kleinerem Ausmaß im Foyer. Die Cafeteria, die auch neugestaltet wird, hat ein vorläufiges Domizil im Untergeschoss.

Die eigentlichen Umbauten starten in der Krankenwagenhalle der zentralen Notaufnahme, die aber während der Umbauphase im Erdgeschoss bleibt. Um für sie Platz zu haben, finden die ambulanten Sprechstunden der Viszeralchirurgie, der Gefäßchirurgie sowie der Unfallchirurgie seit Mittwoch im zweiten Stock statt.