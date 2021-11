Leonberg Shoppen und genießen am Freitagabend

Altstadt erleben“ heißt es am Freitag, 12. November, wenn bis 22 Uhr Bummeln, Genießen und Einkaufen in Leonberg angesagt ist. In der Gastronomie gilt dann „open end“. An der langen Einkaufsnacht, veranstaltet von der Werbegemeinschaft „Faszination Altstadt“, nehmen teil: Albert Blumen, Alena Schäfer, Arda’s Grand Cru, der Schuhladen, das Bistro Domizil, der Eine-Welt-Laden, der Juwelier Goldberg, das Tabak-Lädle, M5 Bistro und Restaurant, Markt 28, Marktplatz 11, Mutter Natur, Only Women, Petrol, Raumausstattung Haug, Schäfer Optik, Trölsch Stadtcafé, Vinum und Ziegler Wohn- und Tischkultur.