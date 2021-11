Leonberg Shoppen und genießen am Freitagabend

Altstadt erleben“ heißt es am Freitag, 12. November, wenn bis 22 Uhr Bummeln, Genießen und Einkaufen in Leonberg angesagt ist. In der Gastronomie gilt dann „open end“. Während die Geschäfte mit Überraschungen, Angeboten und vielem mehr die Kundschaft so langsam auf die Adventszeit einstimmen, werden an diesem Abend leuchtende Gestalten die Leonberger Altstadt bespielen. Das Künstler-Ensemble „Lilora“ aus Stuttgart ist unter anderem bekannt aus der Fernsehsendung „Galileo“ und der „Night of Light“. Der Name Lilora setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Wörter „Light“, „Love“ und „Radiance“ zusammen (zu deutsch: Licht, Liebe und Leuchtkraft).