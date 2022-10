Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in der Feuerbacher Straße in Leonberg einen Unfall verursacht und ist anschließend davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei berichtet, war die Opel-Fahrerin gegen 13.15 Uhr gegen einen am Straßenrand abgestellten Seat geprallt.