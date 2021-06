Leonberg Seit 99 Jahren dröhnen die Motoren

Leonberg - Kein Solitude-Rennen hat der 81-jährige Fritz Ludmann aus Gerlingen damals als Fan ausgelassen. Nur die letzte Veranstaltung im Jahr 1965 – mit Motorradläufen, Sportwagen und Formel 2 – hatte er leider verpasst. „Genau an diesem Wochenende habe ich geheiratet, mein Schwiegervater bestand auf dem Termin, was mich richtig geärgert hat“, sagt Ludmann und lacht. Seinem Schwiegervater hat er das längst verziehen. Ludmann ist selbst kleinere Rennen mit seiner NSU gefahren. Seine zweite Leidenschaft waren Hochrad-Fernfahrten. Da fuhr er schon mal in 60-Kilometer-Tagesetappen von der Solitude bis Paris oder nach Budapest. Am Wochenende war Fritz Ludmann natürlich auch wieder am Schloss Solitude, als die 20 Boliden aus der Vorkriegszeit in den Hof einfuhren.