Leonberg Schüler fit machen für die Ausbildung

Praktikum vor der Ausbildung

„Über zwei Drittel der Jugendlichen, die in eine Ausbildung übergehen, beginnen diese in einem Betrieb, in dem sie zuvor ihr Praktikum absolviert haben“, berichtet die Ministerin. Nach einem Jahr gelinge 35 Prozent der Absolventinnen und Absolventen der Übergang in eine Ausbildung. Darüber hinaus schafften etwa weitere sechs Prozent den Einstieg in den Arbeitsmarkt, zum Beispiel durch eine Einstiegsqualifizierung. „Angesichts der Tatsache, dass über 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler bei Eintritt in den Bildungsgang keinen Schulabschluss haben, ist dies ein wirklich beachtlicher Erfolg“, lobte die baden-württembergische Ministerin.

Auch der Böblinger Landrat Roland Bernhard freut sich über die Förderung. „Eine der zentralen bildungspolitischen Herausforderungen ist gegenwärtig der Mangel an Fachkräften, der den Arbeitsmarkt prägt und als Wachstumsbremse gilt“, schlägt er in die gleiche Kerbe wie die Wirtschaftsministerin. Deren Ministerium fördert die Neugestaltung des Übergangsprojekts Schule – Beruf im Schuljahr 2020/2021 mit insgesamt 3,8 Millionen Euro. Davon entfallen 45 000 Euro für den Ausbildungsgang am BSZ und weitere 27 334 Euro für das Übergangsmanagement beim Landkreis.