Leonberg Schneewittchen kann auch Schlittschuhlaufen

Insgesamt umfasst das Ensemble 23 Künstler. „Wir waren jedoch nicht zu jeder Zeit mit allen Künstlern auf der Bühne, da die Bühne nicht sehr groß ist“, erklärt Rimma Wachsmann. So sah man tatsächlich den ein oder anderen Clown zwischen den Zuschauern hin und her stolpern. Und auch in der Pause waren die Akrobaten präsent und spielten mit den Gästen auf einer im Foyer aufgebauten Kunststoffeisbahn. Und überhaupt waren die Gäste in die Performance stets einbezogen. So ließen die Akteure einzelne Besucher Eier gen Bühne in einen Korb werfen und auch mitsingen durfte das Publikum. Mit riesigen, bunten Bällen zeigte sich dann die ganz spezielle Verbundenheit zwischen Akteuren und Besuchern. Von den Künstlern in die Zuschauerreihen geworfen, bahnten sich die Bälle ihren Weg durch die Reihen wieder hinauf zur Stadthallenbühne.