Leonberg - Mehrere, teils junge Männer sind am Donnerstagabend in eine Schlägerei in Leonberg verwickelt gewesen. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Gegen 20.50 Uhr stand auf Höhe eines Herrenfriseurs im Bereich der Brennerstraße/Leonberger Straße ein 16-Jähriger zusammen mit neun weiteren Personen. Zu der Gruppe sollen sich dann laut Polizei zwei aggressive 19-Jährige dazugesellt und Streit angefangen haben.