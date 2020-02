Leonberg/Rutesheim Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Leonberg/Rutesheim - Gleich zwei Einbrüche am Freitag meldet die Polizei. Wie die Beamten am Wochenende mitteilen, brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15.15 und 21.40 Uhr in Wohnhaus in Höfingen ein. Sie rissen dabei ein Fenster des Windfangs gewaltsam heraus. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen Bargeld sowie Schmuck. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Hinweise bitte an das Polizeirevier Leonberg unter der Nummer 0 71 52 / 60 50.