Leonberg/Rutesheim Weihnachten draußen und im Netz

in Warmbronn sind um 15, 16 und 17 Uhr kurze Gottesdienste im Gemeindehaus (15 Plätze) und im Garten des Gemeindehauses (100 Plätze) mit Pfarrer Hannes Freitag. Erster Weihnachtsfeiertag Aus der Michaelskirche Eltingen wird um 10 Uhr ein Livestream-Gottesdienst mit Pfarrer Ernst-Michael Wahl, dem Posaunenchor und einem Singteam übertragen: www.ev-kirche-leonberg.de/eltingen.

In der Stadtkirche ist um 10 Uhr ein Präsenzgottesdienst mit einem Vokalensemble der Johanneskantorei und Dekan Wolfgang Vögele.

In der Laurentiuskirche Höfingen ist um 10.15 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Jochen Haas; ebenfalls um 10.15 Uhr findet in der Auferstehungskirche in Gebersheim ein Gottesdienst mit Pfarrer Marcus Girrbach statt, der musikalisch von der Sängerin Felicitas Jopp und der Organistin Doris Hinderer gestaltet wird.

Im Gemeindehaus und im Garten in Warmbronn wird zu einem Präsenzgottesdienst mit Pfarrer Hannes Freitag und der Combo „Kreuzklänge“ eingeladen. Zweiter Weihnachtsfeiertag Hier findet nur um 10 Uhr in der Stadtkirche ein Gottesdienst mit Dekan Wolfgang Vögele statt.

Außerdem gibt es während der Feiertage zwei weitere Online-Angebote: ein Familiengottesdienst mit einem Schattenspiel, das Kinder und Erzieherinnen des Elly-Heuss-Knapp-Kindergartens zusammen mit Pfarrerin Carmen Stamer gestaltet haben; und ein Weihnachtsgottesdienst aus der Stadtkirche mit den Pfarrerinnen und Pfarrern aus Leonberg und Musik von Kirchenmusikdirektor Attila Kalman und einem Vokalensemble der Johanneskantorei. Internet-Adresse: www.-ev-kirche-leonberg.de.

Die evangelisch-methodistische Kirche, die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche in Leonberg haben sich zusammengetan und einen Gottesdienst entworfen, der auch Zuhause gefeiert werden kann. Im Familienkreis, allein oder über den Balkon mit Nachbarn kann dieser Gottesdienst komplett gelesen oder auch nur einzelne Teile daraus für eine Andacht ausgewählt werden.

Dieser Gottesdienst „Heiligabend zu Hause“ wird mit der Ausgabe des Leonberger Wochenblatts am 23. Dezember verteilt werden. Die Kirchengemeinden werden ihn auch auf ihrer Homepage zeigen oder in den Kirchen ausliegen haben.

Wegen der Corona-Pandemie ist auch in Rutesheim alles anders. Die Kirchenräume bieten nur wenigen Menschen eine Gelegenheit, an Heiligabend einen Gottesdienst zu besuchen. Darum ist ein Gottesdienst mit Überraschungen im Freien in der Mitte der Stadt geplant. Der ökumenische Open-Air-Heiligabend-Gottesdienst auf dem Rathausplatz findet jeweils um 16 und 18 Uhr statt. Er dauert etwa 30 Minuten. Die Corona-Regeln sind einzuhalten. Zur Sicherheit aller Besucher sind die Plätze markiert.

Eine Anmeldung ist über die Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Johanneskirche (www.johanneskirche-rutesheim.de) erforderlich. Einige Plätze sind für Menschen reserviert, die keine Möglichkeit zur Online-Anmeldung haben.