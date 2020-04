Leonberg/Rutesheim Fahndung per Heli

Leonberg/Rutesheim - Nicht nur die LKZ-Leserin Karin Buchmann aus dem Rutesheimer Heuweg wunderte sich am Donnerstag gegen 18 Uhr und am Freitagfrüh um 4 Uhr über Hubschrauberlärm an der Stadtgrenze zwischen Leonberg und Rutesheim: Wird jetzt das Feier-Verbot per Heli kontrolliert, fragte sie unsere Redaktion, die die Frage an die Polizei weiterreichte. Tatsächlich handelte es sich in beiden Fällen um Fahndungen. Am Donnerstag war ein Verdächtiger mit dem Auto auf der Flucht, am Freitagfrüh jagte die Polizei einen Einbrecher. Beide konnten entkommen.