Leonberg Römerstraße ist voll gesperrt

Leonberg - Die Römerstraße in Leonberg wird am Donnerstag, 26. August, beginnend an der Leo-Center-Kreuzung bis zur Einmündung Neuköllner Straße gesperrt, und zwar von 9 bis 15 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Wegen des Baus von Wohn- und Geschäftsgebäuden in dem Bereich hatte zuletzt eine Ampel den Verkehr im Einmündungsbereich geregelt. Diese wird nun zurückgebaut und die bisherige Fußgängerampel auf Höhe des Hotels wieder in Betrieb genommen.