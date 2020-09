Leonberg/Renningen - Mit der Kettensäge fällt ein Unbekannter derzeit Bäume in den Wäldern der Region. In der Zeit zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, trieb der Täter am Waldrand parallel der Bundesstraße 295 zwischen der Ausfahrt „Warmbronner Ohr“ und Renningen „Naturtheater“ sein Unwesen. Der Unbekannte fällte insgesamt drei Bäume.