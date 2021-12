Das Silberne Lorbeerblatt

1967 bekommt der Rennfahrer das Silberne Lorbeerblatt verliehen – die höchste sportliche Auszeichnung in der Bundesrepublik Deutschland. 1968 verabschiedet er sich vom Rennsport, um sich den Aufgaben in der Führung des Familienunternehmens zu widmen, das sein Vater Ernst Mahle mit seinem Bruder Hermann 1920 gründete. Die ersten Mahle-Hochleistungskolben wurden Anfang der 50er-Jahre im Porsche 356 getestet. Fortan wurde die Firma Erstausrüster für Porsche. Eberhard Mahle ist in der Firma bis 1992 in leitender Position tätig.