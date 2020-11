Leonberg - Ein 37-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.10 Uhr einen Polizeieinsatz in Leonberg ausgelöst. Der Mann klingelte zunächst in der Klingenstraße an einem Haus und beleidigte und bedrohte die Anwohner. Er trat gegen die Eingangstüre und versuchte, ins Haus zu kommen. Die Anwohner riefen die Polizei, die den 37-Jährigen in der Bahnhofstraße aufgriffen und in Gewahrsam nahmen.