Leonberg Pomeranzengarten öffnet wieder

Leonberg - Die Kirschblüte im Leonberger Pomeranzengarten ist in diesem Jahr quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlaufen. Dass unterhalb des Leonberger Schlosses aber noch viel mehr blüht, das können die Besucher von diesem Donnerstag, 7. Mai, an nun wieder erleben. Das Landesamt für Vermögen und Bau gibt den von Heinrich Schickhardt entworfenen Renaissancegarten samt Park wieder frei, teilt die Stadtverwaltung Leonberg mit. Dieser war im Zuge der Ausgangsbeschränkungen zur Corona-Pandemie – so wie alle anderen Schlossgärten im Land auch – gesperrt worden.