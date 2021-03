Leonberg - Die Feststellung, dass das Parkhaus unter der Leonberger Altstadt in die Jahre gekommen ist, hat keinen unbedingten Neuigkeitscharakter. Im Kalten Krieg vor mehr als 40 Jahren als Bunker konzipiert, in dem sich rund 3800 Menschen bei einem Atomschlag retten sollten, ist es heute neben dem Bahnhof das zentrale Parkhaus in der Innenstadt.