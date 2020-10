Leonberg Parkchaos vermiest gelungenen Konzertabend

Es war ein Kommunikationsfehler

Seit Sommer gibt es für den Parkplatz der Stadthalle einen Veranstaltungstarif. Dieser kostet drei Euro, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt zu dem Vorfall nach dem Konzert des Freiburger Barockorchesters. Um Wartezeiten nach der Veranstaltung zu vermeiden, kann das Ausfahrtticket bereits vor der Veranstaltung an dem Parkautomat gelöst werden.

„Im Vorfeld des Konzertes hat leider eine Aushilfskraft am Eingang auf Nachfrage an einige Besucher die Fehlinformation gegeben, dass das Parken kostenfrei sei“, sagt der Sprecher der Stadt, Tom Kleinfeld. „Die daraus resultierten Unannehmlichkeiten, genau wie das Durcheinander nach dem Konzert, bitten wir deshalb zu entschuldigen.“ Der Vorfall werde nun zum Anlass genommen, auch die Kommunikation vor Ort zu verbessern. So hat bereits im Vorfeld des Familienkonzerts mit dem Sinfonieorchester Leonberg am Freitagabend ein Beschäftigter der Stadthalle auf dem Parkplatz die Besucher über den Veranstaltungstarif informiert. Gespielt wurde „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns.

Informationsschild an der Einfahrt

„Wir werden künftig außerdem einen Leuchtkasten an dem Parkautomaten anbringen, der noch deutlicher auf den Veranstaltungstarif hinweist“, versichert der Sprecher der Stadt. Auch sei bereits ein Schild an der Parkplatzeinfahrt in Planung, das über die Tarife informiert.

Vor diesem Hintergrund hat Werner Kern allerdings noch einen Wunsch an die Stadtverwaltung „Bitte führen Sie die von uns zu ungerecht bezahlten 3,50 Euro einem wohltätigen Zweck zu.“