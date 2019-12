Leonberg OB spricht bei Altjahrabendfeiern

Leonberg - Es ist eine lang gehegte Tradition am Engelberg: Am letzten Abend des alten Jahres kommen die Leonberger auf dem Marktplatz zusammen, singen gemeinsam Lieder und lauschen dem Stadtoberhaupt, das auf das zu Ende gehende Jahr zurück- und auf das neu beginnende vorausschaut. Dazu sind die Fenster rings um den Marktplatz durch Kerzen erleuchtet. Am Dienstag, 31. Dezember, ist es wieder so weit. Beginn der Altjahrabendfeier in der Altstadt ist um 17 Uhr. Oberbürgermeister Martin Georg Cohn lädt die Einwohnerinnen und Einwohner zum besinnlichen Ausklang des Jahres ein. Dazu spielen der Ökumenische Bläserkreis und der Musikverein Lyra Leonberg.