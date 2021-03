Wer einen Namen für die Schule vorschlagen möchte, kann sich bis Sonntag, 21. März, schriftlich, vorzugsweise per E-Mail an b.gramm@leonberg.de, an das Stadtarchiv (Carl-Schmincke-Straße 37) wenden. Der Vorschlag muss eine kurze Begründung beziehungsweise Informationen zu dem Namensvorschlag enthalten.