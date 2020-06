Leonberg - Schlechte Karten für Randalierer und Autoknacker: Das Parkhaus in der Altstadt wird in Zukunft per Video überwacht. Im Parkhaus am Bahnhof wird die bestehende Überwachungsanlage erweitert. Wie berichtet, hat der Gemeinderat der rund 200 000 Euro umfassenden Investition bereits zugestimmt.