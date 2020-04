Leonberg Nachbarschaftsstreit in Höfingen eskaliert

Leonberg - Am westlichen Ortsrand von Höfingen ist am Sonntag ein Streit zwischen Nachbarn außer Kontrolle geraten. Bereits etwa eine Woche zuvor hatte es zwischen einer 42-jährigen Anwohnerin und deren Nachbarn Unstimmigkeiten gegeben. Dabei ging es ums Grillen. Der Streit setzte sich am Sonntag gegen 13.45 Uhr zwischen der Frau und ihren drei Nachbarn fort. Eine 41 Jahre alte Bekannte der Anwohnerin mischte sich ein, woraufhin ein 26-Jähriger sie beleidigte.