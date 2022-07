Leonberg multikulturell Die Welt trifft sich im Stadtpark

Am Ukraine-Stand stört sich niemand am mitgebrachten Gyros. Viele Frauen tragen die traditionellen Blumenkränze auf dem Kopf. Die Kinder lassen sich bemalen. Es herrscht gelöste Stimmung. Doch manchmal meine ich einen Anflug von Traurigkeit in ihren Gesichtern zu erkennen. Was mögen sie alles schon durchgemacht haben?

Ein Moment der Hoffnung

Neben uns hat eine größere Gruppe Platz genommen. Sie sprechen kein Deutsch, aber die Kommunikation klappt. Wir prosten uns zu und lachen. Einer der Männer schiebt uns ein Schnapsglas zu. Es ist ein Moment der Unbeschwertheit – und der Hoffnung.

Auf der Bühne zeigen die Turnabteilung des SV Leonberg/Eltingen und Kinder aus Griechenland und dem Kosovo ihr tänzerisches Können. Als die albanische Band Atmosphera orientalisch klingende Musik spielt, fallen die Grenzen. Junge Menschen aller Nationen tanzen ausgelassen miteinander. So als gäbe es weder Krieg noch Not.

Als wir gehen, wünschen wir unseren ukrainischen Tischnachbarn alles Gute. Sie lächeln und geben den Wunsch an uns zurück. Glück können wir alle gebrauchen!