Die Sprechstunde für Mütter und ihre Neugeborenen findet immer dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr statt. Im Juli sind das der 7., der 14, der 21. und der 28. Juli. Im August finden die Sprechstunden am 4., 11., 18. und 25. des Monats statt. Im September sind Mütter und ihre Kinder am 1., 8. und 29. willkommen. Im Oktober sind die Termine am 6., 13., 20. und 27. eingeplant. Im November finden die Gespräche am 3., 10., 17. und 24. statt. Die Reihe wird im Dezember angeschlossen und zwar mit Treffen am 1., 8., 15. und 22. des Monats. Zu beachten gilt, dass es sich um ein Nachsorgeangebot für Mütter und ihre Neugeborenen handelt und keine Schwangerschaftsfeststellung oder Vorsorgeuntersuchung.