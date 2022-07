Leonberg Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls, der am Samstag in Leonberg passiert ist. Wie die Polizei mitteilt, war ein 54 Jahre alter Audi-Fahrer Mann gegen 16 Uhr in der Leonberger Straße aus Eltingen kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Bergstraße übersah er den aus Richtung Innenstadt kommenden 28 Jahre alten Motorradfahrer.