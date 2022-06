Der Senior befuhr den Marktplatz in nördlicher Richtung. Beim Abbiegen in die Graf-Ulrich-Straße streifte sein Auto einen am rechten Fahrbahnrand befestigten Poller. Beim Versuch, das Fahrzeug abzubremsen, verwechselte der 83-Jährige das Gas- mit dem Bremspedal und beschleunigte stark. Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes und krachte schlussendlich frontal in die Hauswand.