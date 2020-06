Leonberg Mann hat im Bus die Hand in der Hose

Leonberg - Zwei 24 Jahre alte Frauen sind am Mittwoch gegen 23.15 Uhr Zeuginnen unsittlichen Verhaltens in einem Bus der Linie 94, der in Leonberg am Bahnhof gestartet war, geworden. Ein noch unbekannter Täter hatte sich um Bus in die Reihe hinter den beiden Frauen gesetzt. Während der Fahrt vernahmen sie Stöhnlaute, die der Mann von sich gab. Über die Spiegelung in der Fensterscheibe konnten die beiden 24-Jährigen erkennen, dass der Unbekannte eine Hand in seiner Hose hatte und mutmaßlich onanierte.