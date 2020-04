Leonberg - In der Steinbeisstraße hat ein rückwärtsrollender Lastwagen am Dienstag gegen 10.50 Uhr zwei Autos beschädigt. Der Fahrer des Lkw hatte sein Fahrzeug offenbar vor dem Aussteigen nicht entsprechend gesichert. Der Lastwagen prallte auf einen dahinter geparkten VW Multivan, der wiederum auf einen dahinter parkenden Ford geschoben wurde. Der Schaden am Lastwagen wird auf 500 Euro geschätzt, der am am Ford auf etwa 2000 Euro. Am VW entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.