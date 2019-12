Leonberg Lewa expandiert in Australien

Leonberg - Mit der Gründung einer Vertriebsniederlassung in Perth, Aus­tralien, ist der Leonberger Pumpenhersteller Lewa nun auf allen sechs Kontinenten vertreten. Die Lewa-Nikkiso Australia ist die 15. Tochtergesellschaft des Pumpenexperten und schließt eine der letzten Lücken im weltweiten Niederlassungsnetzwerk. Gemeinsam mit dem Standort in Singapur sollen von Australien aus zukünftig auch die Kunden in Ozeanien betreut werden, teilt das Unternehmen mit. Bisher wurden diese Kunden von Singapur aus betreut, was lange und kostspielige Anreisewege mit sich gebracht hat – insbesondere, weil derzeit viele Aufträge in diesen Gebieten ein­gehen. Vor allem in den Branchen Petrochemie, Öl und Gas sowie im Bergbau gab es in Australien einen deutlichen Zuwachs. Des Weiteren konnte Lewa Auf­träge in der Landwirtschaft sowie der Milch- und Lebensmittelindustrie gewinnen. Auch die erneuerbaren Energien sind ein Betätigungsfeld, auf dem Lewa in Australien aktiv werden möchte.