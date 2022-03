Leonberg Kundgebung erinnert an rechten Angriff

In der Nacht auf den 12. März 2011 war in der Altstadt unter dem Engelberg ein politisch linksorientierter Jugendlicher als Gast einer Kneipe in der Schlossstraße vor der Tür wohl zufällig auf rechtsextremistische Jugendliche gestoßen. Es kam zum Streit, der dann eskalierte. Einer der „Glatzen“, so hatte das Opfer später gegenüber der Polizei berichtet, habe eine Pistole gezogen und damit dem Jungen aus kurzer Distanz ins Gesicht geschossen. Daraufhin seien die Rechtsextremen geflohen. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst in eine Augenklinik gebracht, wo Ärzte in zwei Notoperationen das betroffene Auge retteten.