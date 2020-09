Leonberg Kunden fragen an der Theke kritisch nach

Leonberg - Für die Metzgermeister Roland Hess, und Matthias Maisch sowie den Auszubildenden Frank Frühwald beginnt die neue Woche immer sehr früh. Um 4 Uhr bringen Landwirte aus der Umgebung die Tiere, dann wird in der Metzgerei in Höfingen geschlachtet. Gegen 8 Uhr, wenn die ersten Kunden im Laden stehen, ist die Arbeit im Schlachtraum schon getan. Der Familienbetrieb in der Pforzheimer Straße ist der einzige im Leonberger Stadtgebiet, in dem noch selbst geschlachtet wird. Für den Chef ist das eine Frage der Qualität, wie auch des Tierschutzes. „Unsere Tiere kommen alle von Bauernhöfen aus der näheren Umgebung, mit den wir oft seit Jahrzehnten zusammenarbeiten“, sagt Roland Hess. Meistens fährt er noch selbst raus und sucht gemeinsam mit den Landwirten die Tiere aus. Der Kundschaft legt er bei Bedarf Herkunftszertifikate vor und gibt natürlich Tipps, wie aus gutem Fleisch auch ein gutes Essen wird.