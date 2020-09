Leonberg - Die Laufbahn von Marcel Zugschwert war absehbar: Abi, Studium der Wirtschaftswissenschaften, dann eine Position eben in der Wirtschaft. Da letzterer Begriff einen durchaus dehnbaren Charakter hat, ist es auch so gekommen. Aber eben doch nicht ganz so, wie man zunächst annehmen könnte: Der 24-Jährige ist zwar in der Wirtschaft, aber nicht an einem Computer, sondern an Herd und Töpfen: Er ist Koch im Restaurant Alt-Eltingen.