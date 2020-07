Leonberg Krisenmission – 12 Stadträte für die Stadthalle

„Das Defizit und die Sanierungskosten stehen in keinem Verhältnis“, urteilt der frühere Ermittler und schlägt ganz neue Wege vor. Statt sich nur auf die Stadthalle zu fixieren, solle die Politik ihren Blick auf die komplette Innenstadt richten. Denn hier könne eine „Kultur-, Kunst- und Kongresszone mit zusätzlichem Parkraum und parkcharakteristischen Grünanlagen“ entstehen, die das Gebiet zwischen Stadtpark, Rathaus und Altstadt verbindet. Da dies ein recht komplexes Vorhaben ist, sei es am besten in einem gesonderten Gremium aufgehoben: einer „Projektgruppe urbane Planung Leonberg 2020.“