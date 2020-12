Leonberg Körperlich und geistig fit bleiben

Leonberg - Besonders in einer Zeit, in der sich alle an die von der Regierung auferlegten Corona-Regeln halten sollten, besinnt sich der Leonberger Erwin Staudt immer wieder darauf, was ihm selbst am wichtigsten ist. An erster Stelle nennt er seine Familie mit drei Kindern und vier Enkelkindern, die in Rutesheim, Gebersheim und München leben. Eigentlich immer gut zu erreichen, aber eben nicht in der momentanen Ausnahme-Situation. „Wir treffen uns weniger, halten aber trotzdem den Kontakt, mit Telefon und Skype. Das ist anders als sonst, aber vielleicht noch wichtiger.“