Am Montagmorgen ist eine 52 Jahre alte Fußgängerin nahe des Leonberger Reiterstadions in der Steinstraße durch einen Hundebiss leicht verletzt worden. Ein noch unbekannter Hundehalter war dort gegen 6 Uhr mit seinem nicht angeleinten weißen Hund unterwegs, als dieser die 52-Jährige plötzlich ansprang und ihr in den Unterschenkel biss.