Leonberg Kita Nord Endlich Platz zum Toben für 60 Kinder

Weniger Hinterherputzen, mehr Zeit zum Spielen

„Wir haben besonders großen Wert auf die Schmutzschleuse gelegt“, sagt Bärbel Feldmeier und zeigt dabei im Untergeschoss auf eine Eingangstür. Nach dem Spielen im Garten oder einem Ausflug erreichen sie nämlich nicht wie üblich über den Haupteingang im Erdgeschoss das Gebäude. Sie kommen im Untergeschoss an, öffnen die Außentür und ziehen hier, im Warmen, ihre dreckigen Schuhe aus und ihre sauberen Hausschuhe an. Hinter einer weiteren Tür gelangen sie dann in die Kitaräume. „Wir haben früher viel Zeit in das Hinterherputzen investiert. Jetzt können wir uns noch mehr auf die Kinder konzentrieren. Das System funktioniert sehr gut“, sagt Bärbel Feldmeier. Das Team um die Leiterin ist schon nach wenigen Tagen eingespielt.