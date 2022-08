Lesen Sie auch 1 Bilder Video Schwalbenfreundliches Haus Zum Glück sind die Leonberger nicht beknackt Für das historische Alte Rathaus am Marktplatz und für weitere Häuser in der Zwerchstraße bekommt die Stadt die Plakette und die Urkunde „Schwalbenfreundliches Haus“.

In der Stadtbücherei steht seit einigen Wochen eine unscheinbare Holzbox. Umso wichtiger ist ihr Zweck: Der Nabu animiert Bürgerinnen und Bürger dazu, ihre Handys nicht einfach auf den Müll zu werfen. Egal ob das Display kaputt, oder das Gerät veraltet ist: „Geben Sie es bitte in der Stadtbücherei ab“, sagt Rainer Selig. Dem Mitglied des Vorstands der Nabu-Gruppe Leonberg ist diese Müllvermeidungsstrategie besonders wichtig. Nicht nur weil die wichtigen Rohstoffe in den Geräten sehr gefragt sind und wiederverwertet werden können, sondern auch Biene, Hummel und Co. dadurch unterstützt werden. Denn: „Die Erträge aus gesammelten Handys fließen in den NABU Insekten-Naturschutzfond“, so Selig.