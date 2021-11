Leonberg Jugendamt bezieht neue Räume

Lesen Sie aus unserem Angebot: Pflegefamilie – Zwei Mamas und zwei Papas

Wann wird der Soziale Dienst aktiv? Wenn das Wohl eines Kindes oder Jugendlichen durch seelische, psychische und physisch Gewalt gefährdet ist. In solchen Fällen wird beraten, aber auch die Inobhutnahme eingeleitet. Er ist Anlaufstelle bei Fragen und Problemen, die die Familie betreffen, bei Fragen der Erziehung. In Konfliktsituationen wird vermittelt, in Krisensituationen unterstützt. Hier gibt es Infos über Unterstützungsangebote und Hilfen sowie Weitervermittlung an entsprechende Stellen und Einrichtungen. „Der Soziale Dienst leistet einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft und zwar an ihrer Zukunft, den Kindern“, sagt Leonbergs Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD). Wenn sie sich in ihren Familien nicht wertgeschätzt fühlen, dann sei das gute Wirken des Sozialen Dienstes gefragt.

Neue Stellen einrichten

„Die Räume hätten wir schon vor 25 Jahren gut gebrauchen können,“ meint Rosel Schmid, die 40 Jahre in der „Fürsorge“ tätig war und 1986 als Leiterin (bis 2000) den Umzug aus der Altstadt mitgemacht hat.

„Neue Aufgaben und immer komplexere Fälle stellen die Sozialen Dienste des Kreisjugendamtes vor immer neue Herausforderungen“, sagt der Amtsleiter Wolfgang Trede. Jährlich benötigt die Kinder- und Jugendhilfe ein Budget von rund 70 Millionen Euro. „Wir werden deshalb nicht umhinkommen, die knapp 50 Stellen des Sozialen Dienstes kreisweit kurzfristig um weitere zehn aufzustocken“, blickt Trede in die Zukunft.

Das Jugendamt Leonberg hat seinen Sitz in der Rutesheimer Straße 50/2 und ist unter der Telefonnummer 0 70 31 / 6 63 40 70 erreichbar. Leonberg -