Das Unternehmen will deshalb nun selbst in Höfingen Räume für den Betrieb einer Filiale anmieten und einrichten. Man führe bereits Gespräche mit einem möglichen Vermieter. Das bedeutet aber, dass es bis zur Eröffnung noch dauern kann. „Die Postfachsendungen der Postfachkunden werden bis auf Weiteres zugestellt und die benachrichtigten Sendungen werden in der Postfiliale Gebersheim zur Abholung bereitgehalten“, erläutert der Sprecher weiter. In Gebersheim befindet sich die Post-Agentur in „Gebers Landmarkt“. Eine weitere Anlaufstelle fürs gesamte Postgeschäft gebe es neben der großen Postfiliale im Leo-Center auch im „Tabakhaus Leonberg“ am Marktplatz. Paketshops befinden sich zudem bei PV Elektronik in der Altstadt (Schmalzstraße 8), in der Bäckerei Eckert im Bahnhofsgebäude sowie im Rewe-Markt.