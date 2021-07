Leonberg In fünf Jahren gibt es 1000 Schüler mehr

Wenig Platz an den Grundschulen

Auch an den Grundschulen wird es eng. Derzeit gibt es noch Raumkapazitäten, doch wenn von 2029 an der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen in allen vier Klassenstufen gegeben ist, wird das zur Herausforderung werden. Die neue Mensa und der Rückbau der Bestandsmensa zu Klassenräumen an der August-Lämmle-Schule werden zumindest hier die Situation entspannen. Doch die Schüler an den Leonberger Schulen kommen nicht nur aus der Stadt, knapp 200 kommen von auswärts. Die meisten aus Rutesheim, Weissach, Gerlingen, Ditzingen und Stuttgart, die Schüler an den beiden Gymnasien aus Weissach, Gerlingen und Ditzingen.

Viel Geld wurde in die Schule gesteckt

Aber Kinder aus Leonberg gehen auch in anderen Orten zur Schule. Die einzige Grund- und Werkrealschule in der Nähe, in Rutesheim, wird von insgesamt 56 Leonberger Schulkindern besucht. Das hängt auch damit zusammen, dass insgesamt 36 Kinder aus dem Wohngebiet Silberberg sind, das durch eine Buslinie direkt mit dem Rutesheimer Schulzentrum verbunden ist. Auf die Realschule in der Nachbarstadt gehen 53 Leonberger Schulkinder. Das Gymnasium in Rutesheim besuchen insgesamt 223 Schülerinnen und Schüler aus Leonberg. Für den Schulbetrieb müssen in Leonberg jährlich rund zehn Millionen Euro aufgewendet werden, die Stadt steuert dazu rund 640 000 Euro bei.

Etliche Investitionen an den Schulen wurden bereits auf den Weg gebracht, das wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. So bekommt die Grundschule Gebersheim einen Anbau mit drei Räumen. In der Schellingschule wird der Pausenhof umgestaltet. Die Grundschule Warmbronn erhält neue Klassen- und Betreuungsräume mit einer Mensa.

In der August-Lämmle-Schule wird die alte Mensa zu Klassen- und Betreuungsräumen zurückgebaut. Eine Mensa mit Betreuungsräumen bekommt auch die Sophie-Scholl-Schule, wenn das Gebiet Ezach- und Schopflochkindergarten umgestaltet wird. An der Gerhart-Hauptmann-Realschule wird die Fassade saniert und das Schülercafé bekommt einen separaten Eingang.