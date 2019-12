Leonberg - Der Tod eines geliebten Menschen stellt diejenigen, die davon betroffen sind, vor enorme Herausforderungen. Das Trauercafé des ambulanten Hospizdienstes in Leonberg ist ein offener Treffpunkt für Trauernde in Café-Atmosphäre. Der nächste Termin ist am Sonntag, 29. Dezember, von 15.30 bis 17.30 Uhr im Blumhardt-Saal in der Blosenbergkirche.