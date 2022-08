Leonberg Hoch droben gibt’s heimische Tropfen

Am Abend steigt die Party

„Tolle Stimmung, gute und nette Leute“, fasst Bernd Soller am Stand Nr. 4 das Fest zusammen. Am Samstagabend dann verwandelt sich seine Laube in eine richtige Partyzone und der Tote-Hosen-Song „An Tagen wie diesen“ wird an diesem Abend zum Generalmotto für die Feierlaune des Publikums, und fast jeder kann mitsingen: „In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht / Erleben wir das Beste, kein Ende ist in Sicht“.

Die Feierlaune geht weiter in der Weinlaube Nr. 3 bei Familie Röckle, auch hier mit Livemusik, diesmal in rockigem Sound. Die Röckles sind für ihre auf den Punkt gebratenen Rindersteaks bekannt.

Bei Marc Schmidt am Stand Nr. 2 sind Kutteln der kulinarische Renner, kein Wunder, mussten doch in den vergangenen beiden Jahren mit Lockdowns und ausgefallenen Festen die Gäste auf solch schwäbische Genüsse meist verzichten.

Am besten ist es, sich überall durchzuprobieren. Denn zwar sind alle Weine, die zum Ausschank kommen auf Eltinger oder Leonberger Gemarkung gewachsen, das ist Bedingung für die Teilnahme am Wengerterfest, aber ausgebaut sind sie ganz unterschiedlich, und so gibt es neben einfachem Schillerwein sehr gute Qualitätsweine zu entdecken.