Leonberg - Von Freitag an können Tickets für das Leobad auch im Hallenbad gekauft werden. Die Vorverkaufsstelle ist montags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 8 bis 11 Uhr und freitags von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Während dieser Zeiten können an der Hallenbadkasse auch die Jahreskarten verlängert werden. Leobad-Tickets gibt es auch online unter www.leonberg.de/leobad oder an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. In Leonberg sind dies „Die Tonleiter“ sowie die Stadthalle Leonberg. An der Kasse vor Ort im Leobad sind keine Karten erhältlich. Die Tonleiter ist montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Die Vorverkaufskasse der Stadthalle hat dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Vorverkaufsstellen verfügen nicht über separate Karten-Kontingente. Sind Karten über das Internet für die gewünschte Zeit nicht mehr zu buchen, haben für diesen Zeitraum auch die Vorverkaufsstellen keine Karten mehr.