Nicolai Stolzenberger gelte als ausgewiesener Experte im Gesundheitswesen, erklärt der Klinikverbund Südwest in einer Pressemitteilung. In den vergangenen drei Jahren leitete er die Kliniken Bietigheim-Vaihingen innerhalb der Regionalen Kliniken Holding (RKH) mit Sitz in Ludwigsburg und „ist somit auf dem Gebiet der kommunalen Trägerschaft bestens bewandert“.